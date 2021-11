Dušan Pašek ml. († 36) mal energiu za troch, Sádecký († 24) bol famózny: Tréner Capitals to stále nedokáže pochopiť

Hokejový tréner Bratislava Capitals Peter Draisaitel (55) je tragických udalosti stále otrasený.

Hokejista Boris Sádecký najprv skolaboval v Dorbirne počas zápasu a päť dní od kolapsu zomrel v nemocnici v Rakúsku. O dva dni na to si siahol na život aj generálny riaditeľ Dušan Pašek ml.

Úzke vedenie klubu Bratislava Capitals sa následne predčasne rozhodlo v sezóne nepokračovať.

„Na to sa bohužiaľ nedá nič povedať. To sa skrátka nedá komentovať. Celú dobu nad tým premýšľam a jednoducho neviem. Je to niečo tak nepochopiteľné. Dušan bol mladý človek, mal energiu za troch, pracoval od rána do večera, bola s ním sranda.

A zrazu nie je. To sú veci, ktoré nie som schopný pochopiť. O príčinách samovraždy nechcem špekulovať, nič mi ani nenapadá. Nehnevajte sa,“ povedal tréner Draisaitl pre český portál isport.cz.

Skúsený tréner odmietol špekulovať nad tragickými udalosťami. Veľmi ho zasiahla aj smrť Sádeckého.

„Famózny a skromný chlapec, s ktorým bola zakaždým sranda, nikdy som ho nevidel naštvaného alebo urazeného. Bol jedným z našich najlepších a najdôležitejších hráčov.

V posledných týždňoch hral všetky situácie, vrátane presiloviek a oslabení. Bol kľúčovým a nenahraditeľným článkom kabíny ako hráč aj človek. Že už ho pri sebe nemáme, je zároveň aj zásadný dôvod, prečo v sezóne nepokračujeme,“ prezradil.