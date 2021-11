Útočníka Filipa Krivošíka čaká miesto hokeja päť dní na samotke: Šokovalo ma, že mám covid

Obrovská smola! Útočník Nitry Filip Krivošík (22) mal skvelý štart do sezóny, keď v 15 dueloch nazbieral 15 bodov a aj preto ho kouč Craig Ramsay pozval do reprezentácie na Nemecký pohár.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Predviesť svoje kvality však napokon šancu nedostane, pretože mal vo štvrtok pár hodín pred prvým duelom pozitívny test na COVID-19. Denníku Nový Čas prezradil, že to vôbec nečakal, je veľmi sklamaný, že do turnaja nezasiahne!

Kedy ste sa dozvedeli, že máte pozitívny test na COVID-19?

Asi tri hodiny pred štvrtkovým zápasom. Akurát som bol s chalanmi na obede, keď prišli za mnou a oznámili mi to. Okamžite som putoval do karantény.

Koľko testov ste vlastne absolvovali pred turnajom?

Prvý test som musel mať pred pondelkovým príchodom na zraz, druhý nám robili na zraze pred stredajším odletom do Nemecka. Oba boli negatívne. Až ten stredajší v Krefelde vyšiel pozitívny.

Prekvapilo vás to?

Musím povedať, že keďže som očkovaný, tak áno. Vôbec som to nečakal, že môžem byť pozitívny.

Aj máte nejaké príznaky?

Mal som slabšiu nádchu, ale to mávam v tomto ročnom období. Inak som v poriadku.

Ste momentálne na izbe sám?

Áno. Najskôr som býval s Mišom Ivanom a Jožo Baláž zase so Samom Bučekom. Keď sa ukázalo, že ja s Balážom sme pozitívni, tak už všetci štyria bývame samostatne.

Takže sa musíte nudiť.

No, nejako to musím zvládnuť. Nemám so sebou žiadnu hraciu konzolu, dokonca ani wifi tu poriadne nefunguje.

Stravu vám nosia pred hotelovú izbu?

Presne tak. Nemôžeme vôbec opustiť izbu.

A zápas proti Švajčiarsku ste aspoň sledovali?

V televízii to nedávali a keďže nefunguje riadne wifi pripojenie, tak som si musel kúpiť vlastné dáta a sledovať to na mobile.

Asi to veľmi škrie, že si neoblečiete na turnaji slovenský dres.

Veru, veľmi. Úvod sezóny v Nitre mi vyšiel, cítim sa v dobrej hernej pohode a veľmi som sa chcel trénerom ukázať. Je to sklamanie, ale nič sa nedá robiť. Chalanom držím na palce, aby po triumfe so Švajčiarmi pokračovali vo víťaznom ťažení.

Nemecký pohár 2021

Slovensko - Švajčiarsko 7:1

Góly: 3. Gríger, 30. Gríger, 47. Krištof, 58. Holešinský, 59. Gríger, 59. Takáč, 60. Hrehorčák - 13. Corvi.

Nemecko - Ol. výber Ruska 4:3

Tabuľka

1. SLOVENSKO 1 7:1 3

2. Nemecko 1 4:3 3

3. OV Ruska 1 3:4 0

4. Švajčiarsko 1 1:7 0

Program

SOBOTA

14.30: Nemecko - Švajčiarsko

18.00: OV Ruska - Slovensko (PP Dvojka)

NEDEĽA

11.00: Švajčiarsko - OV Ruska

14.30: Nemecko - Slovensko (PP Dvojka)