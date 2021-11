Dvaja slovenskí hokejisti opúšťajú výpravu pre pozitívne testy: Ramsay za nich našiel náhradu

Pozitívne výsledky mali už pred úvodným zápasom na Nemeckom pohári, v ktorom Slovensko zdolalo Švajčiarsko vysoko 7:1.

Slovenskú hokejovú reprezentáciu na Nemeckom pohári posilnili útočníci Marek Valach a Jakub Minárik z Dukly Trenčín. Vedenie tímu ich povolalo po tom, čo mali pozitívne testy na koronavírus Filip Krivošík a Jozef Baláž a na turnaji nenastúpia.

Okrem dvojice nehrali ani ich spolubývajúci z hotelových izieb Samuel Buček a Michal Ivan. Zverenci tréner Craiga Ramsayho tak nastúpili len s tromi päťkami.

V prípade negatívnych výsledkov by dvojica Buček, Ivan mohla nastúpiť v sobotu proti olympijskému výberu Ruska. "Vzniknutú situáciu sme museli riešiť operatívne. Povolali sme dvoch hráčov z Dukly Trenčín Mareka Valacha a Jakuba Minárika. Myslím si, že to budú adekvátne náhrady, aby zastúpili dvoch hráčov, ktorí nemôžu nastúpiť pre covid," povedal pre hockeyslovakia.sk asistent generálneho manažéra Oto Haščák.

"Dnes nás všetkých otestovali antigénovými testami. Sme negatívni a verím, že to takto zostane aj zajtra a v nedeľu a že Buček a Ivan budú môcť nastúpiť," dodal.

Minárik i Valach už v Krefelde absolvovali prvý tréning. Reprezentačnú premiéru by si mohli odbiť v sobotu o 18.00 proti olympijskému výberu Ruska. "Nečakal som to, ale som rád a vďačný za to, že tu môžem byť, aj keď to bolo takto narýchlo. Tréning bol veľmi dobrý, podobný takému, aké mávame v Dukle. Pre mňa to teda nebolo nič nové," povedal Valach.

"Včera nám zatelefonoval tréner, aby sme si rýchlo spravili PCR testy, zbalili si veci a odleteli za chalanmi. Nemal som žiadne iné plány. Mal som mať voľnú sobotu, ale myslím si, že toto bude lepšie. Chcem prispieť dobrým korčuľovaním, hrať tvrdo a byť nebezpečný pred bránkou," uviedol pre hockeyslovakia.sk Minárik.

V zápase so Švajčiarskom si až traja reprezentanti otvorili strelecký účet v národnom drese. Patrik Hrehorčák, Martin Vitaloš už mali štart v reprezentácii na svojom konte, pre Samuela Takáča to však bol gól priamo počas debutu.

"Bol to náročný zápas. Hrali sme na tri formácie. Presilovky asi neboli podľa predstáv, ale aspoň sme odobrali Švajčiarom sily. Našťastie sme v dôležitej chvíli dali gól na 3:1 a dva góly do prázdnej bránky. Minútu a pol pred koncom sme si povedali, že neprestaneme hrať, vyšla situácia 2 na 1 a Mišo Krištof mi to pekne hodil do prázdnej brány," povedal Takáč.

Ďalší program Nemeckého pohára:

sobota 13. novembra: 14.30 Nemecko – Švajčiarsko, 18.00 OV Ruska – Slovensko

nedeľa 14. novembra: 11.00 Švajčiarsko – OV Ruska, 14.30 Nemecko – Slovensko