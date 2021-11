Kriminalisti našli motív samovraždy v trezore: Prečo si Pašek ml. († 36) siahol na život?

Motív samovraždy je odhalený! Podľa denníka Pravda je motívom samovraždy Dušana Pašeka († 36) smrť hokejistu Borisa Sádeckého († 24).

"Podľa vysokopostaveného zdroja z polície mali kriminalisti motív samovraždy odhaliť v domácom trezore Pašeka," píše denník Pravda.

Generálny riaditeľ a viceprezident hokejového tímu Bratislava Capitals Dušan Pašek ml. († 36) spáchal samovraždu dva dni po úmrtí Sádeckého († 24).

„Z obsahu listu vyplýva, že šéf klubu prevzal zodpovednosť za smrť hokejistu. Za vinníka jeho tragédie v mladom veku označil seba," uviedol nemenovaný zdroj denníku Pravda.

Podľa neho sa Sádecký na začiatku ligovej sezóny necítil zdravotne optimálne. Radil sa s Pašekom, či má pre istotu podstúpiť špeciálne vyšetrenia a byť na pozorovaní. Znamenalo by to, že nejaký čas by za klub nehral. Pašek ml. povedal Sádeckému, aby hral.

Dva dni po smrti mladého hokejistu sa Pašek ml. obesil na bratislavskej Kolibe „Svedkovia, ktorí s ním boli v kontakte po smrti Sádeckého, zhodne potvrdili, že tragédia ním otriasla. Prejavovalo sa to aj tým, že fajčil jednu cigaretu za druhou. Na mieste činu kriminalisti zaistili medzi stopami aj veľa cigaretových ohorkov. Analýza potvrdila, že cigarety vyfajčil Pašek ml," doplnil policajný zdroj.

Slovenský hokejový reprezentant a hráč klubu Bratislava Capitals skolaboval počas zápasu Ice Hockey Ligy proti tímu Dornbirn Buldogs. Následne ho v miestnej nemocnici uviedli do umelého spánku. Minulú stredu v nemocnici zomrel.