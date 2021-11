Nešťastné zranenie na tréningu pripravilo Kollára o Nemecký pohár: Slováci už našli náhradu

Slovenská hokejová reprezentácia odcestuje v stredu ráno do Krefeldu na Nemecký pohár bez útočníka Andreja Kollára.

Ten sa zranil na tréningu. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.

"Andrej si na tréningu pri dobrzdení poranil nohu. Nie je to vážne zranenie, ale nedovoľuje mu štartovať na turnaji. Do tímu sme teda povolali Patrika Hrehorčáka z Třinca, ktorý sa k tímu pripojí v utorok večer. Patrik má v klube dobrú formu. Je typ rýchleho útočníka so šikovnými rukami, ale platný aj v defenzívnych činnostiach. Do skladby tímu dobre zapadne," povedal asistent generálneho manažéra reprezentácie Oto Haščák.

Slovenskú reprezentáciu čaká po prílete ešte jeden tréning na ľade. Vo štvrtok o 16.15 h nastúpi proti výberu Švajčiarska. Po dni voľna si zmeria sily s olympijským výberom Ruska a turnaj ukončí nedeľňajším zápasom proti domácemu výberu.