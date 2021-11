Bratislava Capitals po dvoch tragédiách nedohrá sezónu: O rok sľubuje veľký návrat!

Predčasný koniec! Vedenie klubu iClinic Bratislava Capitals požiadalo nadnárodnú ICE Hockey League o predčasné ukončenie sezóny a svoje rozhodnutie v pondelok večer oznámilo aj celému tímu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Rozhodlo sa tak po tragickej smrti útočníka Borisa Sádeckého, ktorý zomrel na srdcový kolaps, i viceprezidenta klubu Dušana Pašeka ml., ten si siahol sám na život. Slovenský zástupca sa zariadil tak, ako ruský klub Lokomotiv Jarosľav z roku 2011, keď po leteckej tragédii vynechal celú sezónu!

Prezident klubu Bratislava Capitals Ivo Ďurkovič zvolal hráčov a realizačný tím v pondelok do arény Ondreja Nepelu, kde mal padnúť ortieľ nad prebiehajúcou sezónou.

„Vedenie nám oznámilo, že po dvoch tragédiách sezónu už nedohráme. Hoci my hráči sme boli odhodlaní aj z úcty k Borisovi a Dušanovi hrať ďalej, tak nám povedali, že by sme to mali stále v hlavách. Dokonca nám iné kluby zo súťaže chceli podať pomocnú ruku formou doplnenia hráčskeho kádra,“ povedal pre Nový Čas kapitán tímu Dávid Buc.

Plánujú návrat

Na otázku, či to znamená aj celkový zánik bratislavského klubu, líder mužstva odvetil: „Bolo nám povedané, že v budúcej sezóne chcú majitelia pokračovať, že nedokončíme iba tento ročník. Dali nám zelenú, aby sme si v nasledujúcich dňoch hľadali nové kluby. Dopadli sme ako ruský Jaroslavľ pred desiatimi rokmi, keď po leteckej tragédii tiež sezónu nedokončil a do KHL sa vrátil o rok neskôr.“

Veľké gesto

Vedenie Capitals urobilo aj ďalšie krásne gesto. „Majitelia povedali, že chalani, ktorí si nezoženú nové pôsobiska, tak naďalej môžu ostať v klube. Že im ďalej pôjde výplata a vybavia im aj ľadovú plochu na trénovanie,“ prezradil Buc.

Takmer celý tím išiel v pondelok večer po konečnom verdikte na malé posedenie, kde sa hráči dohodli na spoločnom rozlúčkovom tréningu, ktorý absolvovali v utorok.

Poľovačka na hráčov

Okamžite, ako padol verdikt o predčasnom ukončení sezóny pre Capitals, začali hráčom a ich agentom vyzváňať telefóny z viacerých slovenských i zahraničných tímov. „Chalani mali horúce linky a dostávajú ponuky. Aj o mňa prejavilo záujem asi päť klubov, takže musím si teraz rozmyslieť, ktorú z nich akceptujem,“ dodal Buc.

O čom rozhodlo vedenie

- klub ukončil túto sezónu

- v ročníku 2022/2023 sa chce vrátiť späť

- hráči si môžu hľadať nové kluby

- tí, ktorí nebudú mať ponuky, budú naďalej platení

- dokonca im vybavia aj tréningy