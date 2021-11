Mladí reprezentanti do Bieloruska nepocestujú: V tíme trénera Baču úraduje COVID

Slovenská reprezentácia hokejistov do 16 rokov sa napokon v novembri nepredstaví na turnaji v bieloruskom Minsku.

Vo výbere hlavného kouča Jerguša Baču sa totiž počas tréningového kempu v Trenčíne potvrdilo ochorenie COVID-19. Informuje o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

"Je mi to veľmi ľúto. Hoci sme urobili maximum pre bezpečný chod celého kempu, objavil sa u nás pozitívny prípad. A keďže sme s ním všetci boli v kontakte, nemôžeme vycestovať do Bieloruska. Aby to bolo možné, museli by sme vymeniť kompletne celé mužstvo i realizačný tím, čo z viacerých hľadísk za taký krátky čas aj vzhľadom na vízovú povinnosť v Bielorusku nie je možné. Kemp i účasť na podujatí sme zrušili,“ cituje Baču web HockeySlovakia.sk.

Mladí Slováci mali v Minsku odohrať tri stretnutia - jedno proti rovesníkom z Ruska a dve proti o rok starším výberom Bieloruska a Kazachstanu.

Výber hokejistov do 18 rokov absolvuje domáci turnaj v Piešťanoch proti rovesníkom z Dánska, Nemecka a Bieloruska. Pôvodne sa mal Turnaj štyroch krajín v Piešťanoch konať aj s divákmi v hľadisku, no v tomto smere nastala zmena. "Celé podujatie v Piešťanoch sa uskutoční bez divákov. Dôvodom je rapídne zhoršujúca sa pandemická situácia na Slovensku a opatrenia voči nej," informoval SZĽH.