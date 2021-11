Desivé prekliatie v rodine Pašekovcov: Pochovajú Dušana ml. († 36) vedľa otca a dedka?!

Strašné! Po 23 rokoch sa smutná história, žiaľ, zopakovala. V roku 1998 spáchala samovraždu hokejová legenda Dušan Pašek st. († 37) a v piatok si siahol na život aj jeho syn Dušan ml. († 36).

Hoci zatiaľ nie je termín pohrebu mladého Dušana stanovený, je veľmi pravdepodobné, že rodina jeho telesné pozostatky uloží vedľa otca i dedka na cintoríne v Slávičom údolí…

Vždy plný života a optimizmu bol viceprezident Bratislava Capitals Dušan Pašek ml., a preto jeho skratové konanie totálne šokovalo hokejovú verejnosť. Polícia ho našla v piatok ráno obeseného na bratislavskej Kolibe, ale podľa našich informácií ho priatelia hľadali už vo štvrtok večer, keď nedvíhal mobilný telefón. Žiaľ, neúspešne...

To, či ho k tomuto hroznému činu dohnala tragická smrť útočníka Bratislava Capitals Borisa Sádeckého († 24), ktorý zomrel v stredu na srdcový kolaps, je zatiaľ v rovine špekulácií. Polícia sa prípadom zaoberá a otázne je stále aj to, či zanechal na rozlúčku nejaké listy, kde by vysvetlil svoje šokujúce konanie.

Trestné stíhanie vo veci usmrtenia

„V piatok krátko pred 8.15 hod. sme na linke 158 prijali oznámenie o náleze tela muža bez známok života, ktoré spozorovala náhodná okoloidúca žena v lese na bratislavskej Kolibe. Policajti hodnovernosť tohto oznámenia v krátkom čase na mieste preverili a potvrdili. Totožnosť osoby je polícii známa, ide o 36-ročného muža,“ uviedol na margo nálezu Pašekovho tela hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva Policajného zboru začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. „Vzhľadom na vykonávané procesné úkony poskytnutie bližších informácií by mohlo zmariť alebo sťažiť objasnenie a vyšetrenie veci. Bližšie informácie poskytneme, ak to procesná situácia dovolí,“ dodal Szeiff.

Ležia v Slávičom údolí

Bývalý legendárny hokejista Dušan Pašek st., ktorý sa na jar 1998 zastrelil, odpočíva na cintoríne v bratislavskom Slávičom údolí rovnako, ako aj jeho otec Milan. Je viac ako pravdepodobné, že Dušanova rodina jeho telesné pozostatky uloží vedľa dedka i milovaného otca, ktorý bol jeho celoživotným vzorom.