McDavid v noci opäť úradoval: Ukážkovo oklamal štyroch brániacich hráčov i brankára

Kanadský hokejista Connor McDavid je aj v novej sezóne takmer nezastaviteľný. V nočnom zápase proti Rangers zaknihoval tri kanadské body za gól a asistenciu. Práve presný zásah útočníka Oilers stál za to!

Rangers viedli v Rogers Place 5:4. Do konca zápasu ostávali necelé tri minúty, keď kapitán Edmontonu prevzal puk v strednom pásme, nadišiel si na stred modrej čiary, urobil rýchly obrat do útočnej tretiny a namieril si to priamo medzi štyroch hráčov súpera.

Obrancovia Trouba s Nemethom sa po ikone NHL iba ťažko naťahovali. Oku lahodiacu akciu Kanaďana vo finálnej fáze nezastavil ani brankár Georgijev. McDavid gólom poslal zápas do predĺženia, ktoré rozhodol jeho nemecký útočný kolega Draisaitl.