Tímy si uctili pamiatku Sádeckého († 24) a Pašeka († 36), Podkonický: Obrovská tragédia

Pred piatkovým zápasom 14. kola hokejovej Tipos extraligy medzi Slovanom Bratislava a Zvolenom si všetci na štadióne uctili minútou ticha Dušana Pašeka ml. († 36) a Borisa Sádeckého († 24), ktorí v uplynulých dňoch tragicky zomreli. Obaja v minulosti hrali za Slovan.

Vedenie klubu v dôsledku tragických udalostí zvažovalo odklad stretnutia s HKM Zvolen, nakoniec sa však duel uskutočnil.

"Nie je to ľahké, je to obrovská tragédia. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť obom rodinám. My sme nad tým rozmýšľali, že vôbec hrať nebudeme. Zavolali sme si starších hráčov, ktorí boli s Cecom v bližšom vzťahu. Nakoniec sme sa rozhodli, že budeme hrať a že pre nich bude lepšie, keď v tom zápase na to zabudnú a nebudú nad tým celý deň rozmýšľať. Nebolo to jednoduché rozhodnutie," povedal asistent tréner Slovana Andrej Podkonický.

Úprimnú sústrasť vyjadril obom rodinám aj Peter Oremus. Tréner Zvolena oboch hokejistov veľmi dobre poznal: "Za celú organizáciu Zvolena prajeme úprimnú sústrasť rodine, majú to veľmi ťažké. Dozvedeli sme sa to dnes ráno po rozkorčuľovaní. Nevedeli sme, či vycestujeme na Slovan či nie. Rozhodnutie zo Slovana nakoniec prišlo, že sa hrá.

Pre tých chlapcov to nie je vôbec jednoduché a ani pre nás trénerov. Borisa som trénoval, s Cecom som bol tu, keď začínali Capitals. Vyrovnať sa s tým museli hlavne chalani na ľade a klobúk dole pred oboma mužstvami, že tento zápas takto zvládli."