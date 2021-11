Pašek ml. († 36) odišiel dobrovoľne z tohto sveta: Dojemná oslava jubilea milovanej mamy pár dní pred smrťou!

Známy hokejista a v posledných rokoch manažér hokejového klubu Dušan Pašek († 36) odišiel dobrovoľne z tohto sveta.

A to len pár dní po tom, čo zomrel hokejový hráč z jeho klubu Boris Sádecký († 24).Veľmi blízky vzťah mal nielen so svojou sestrou či babičkou Irmou (83), ale veľkou oporou mu bola aj jeho drahá mama Alexandra. Práve ona sa pred pár dňami dožívala krásneho životného jubilea, ktoré neoslávila inak, ako so svojimi deťmi, kde nechýbal ani vysmiaty Pašek.

Smrť Dušana Pašeka († 36) prišla ako blesk z jasného neba v piatok dopoludnia. Telo známeho hokejistu našli na bratislavskej Kolibe. Uplynulé týždne či mesiace nič nenasvedčovalo tomu, že by sa Dušan trápil. V posledných dňoch však rozhodne prežíval ťažké obdobie keďže zomrel člen jeho hokejového tímu Boris Sádecký († 24) a to počas zápasu jeho tímu Capitals Bratislava proti tímu Dornbirn Buldogs. Len pred pár dňami však mal dôvod na veľkú radosť a dokonca pózoval pred objektívom fotoaparátu so svojou drahou mamou, ktorá oslavovala krásne jubileum. „Naša mamička sa dnes dožila 30 rokov, síce už druhýkrát, ale to číslo mám zakázané napísať,“ zavtipkoval Dušan na svojom profile na sociálnej sieti, kde sa nechal zvečniť s úsmevom od ucha po ucho nielen so svojou milovanou mamou Alexandrou, ale aj sestrou.