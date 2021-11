Zúfalý boj o život hokejistu Sádeckého († 24): Osudné meškanie záchrany?! Brankár opísal sekundy hrôzy

Tragédia, ktorú ťažko pochopiť! Zdesenie a vyjadrenia plné sústrasti, no aj otázok ovládli celé hokejové hnutie.

Útočník Boris Sádecký (24) zomrel na jiske kliniky v Dornbirne. Údajne na zlyhanie srdca. Slovenský hokejový reprezentant a hráč klubu Bratislava Capitals skolaboval minulý piatok počas zápasu Ice Hockey Ligy proti tímu Dornbirn Buldogs. Následne ho v miestnej nemocnici uviedli do umelého spánku. Snaha lekárov prebudiť ho bola márna... Chýbalo k úspešnej záchrane pár osudných minút?

Každý sa pýta, čo sa vlastne stalo, že taký mladý zdravý športovec z ničoho nič odpadne a následne zomrie. Sádecký prežíval jedno z najlepších období kariéry. V drese Capitals Bratislava v utorok 26. októbra rozhoduje hetrikom zápas proti Klagenfurtu. O tri dni neskôr kolabuje. Osem sekúnd pred koncom prvej tretiny zápasu v Dornbirne najskôr vypľúva z úst chránič, potom klesá na kolená a padá na ľad...

Trvalo to večnosť

„V jednom momente korčuľoval Sádecký po ľade, v ďalšom ležal v bezvedomí na ľade. Trvalo to večnosť, kým k nemu prišla záchranka. Štyri minúty. Následne ho pred zrakmi spoluhráčov oživovali. Keď bol pripravený na transport, previezli ho do nemocnice na JIS. Vďakabohu, je stabilizovaný,“ napísal na druhý deň po incidente miestny novinár Hannes Mayer z denníka NEUE Vorarlberger Tageszeitung.

Prvý zasahoval Thomas Marte

Je možné, že pár sekúnd pred koncom tretiny už nebola posádka záchranky plne koncentrovaná, prípadne si odskočila na občerstvenie. Priamo na ľade sa medzitým zo všetkých síl snažil zachrániť Slováka lekár domáceho tímu Thomas Marte. Pre rakúske médiá hovoril o „kardiologických problémoch“ Sádeckého. V takýchto momentoch je lekár bez defibrilátora bezmocný. Každé čo i len niekoľkosekundové meškanie posádky záchranky rozhoduje o živote a smrti.

„Počas presilovky Capitals vošiel Boris do kruhu na vhadzovanie a zrazu klesol na kolená. Najskôr som si myslel, že ho trafila hokejka do tváre. Až v kabíne sme sa dozvedeli, že to bolo niečo oveľa horšie. Náš lekár mu poskytoval prvú pomoc,“ opísal sekundy hrôzy domáci brankár David Madlener.

Nové prehliadky

Podľa slov kapitána Davida Buca majú teraz všetci hráči Capitals nariadenú novú lekársku prehliadku a srdcové testy. Viacerí za posledný rok prekonali COVID-19, mužstvo však muselo byť podľa podmienok ICE Hockey Ligy kompletne zaočkované. Zdrvená rodina sľúbila vyjadrenie k celej situácii, ale požiadala o trpezlivosť. Podľa otca museli riešiť otázky týkajúce sa prevozu tela a prípravy pohrebu.

Preslávila ho finta na počesť Demitru († 36)

Boris Sádecký bol úspešný mládežnícky reprezentant, veľký talent slovenského hokeja. Preslávil sa však najmä gólmi, ktorých zábery sa šírili aj za hranicami Slovenska. Pri nájazdoch si v plnej rýchlosti dokázal posunúť puk pomedzi nohy do protipohybu, vsunúť hokejku popod ne a následne zadovkou prekonať brankára. Túto fintu zrealizoval v seniorských zápasoch dvakrát. Prvýkrát v drese Slovana v KHL proti Jaroslavľu 25. októbra 2017. Jeho zásah sa stal hitom internetu a gólom základnej časti KHL! Potom mu vyšiel ešte aj v roku 2019. Dal ho za Duklu Trenčín v extralige proti MAC Budapešť. Bolo to symbolicky na štadióne Pavla Demitru. Demo († 36), ktorý tragicky v septembri 2011 zahynul pri páde lietadla s tímom Lokomotivu Jaroslavľ, mal tento ťah tiež nacvičený.