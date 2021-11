Tragická správa: Hokejista Boris Sádecký († 24) zomrel!

Hokejista tímu iClinic Bratislava Capitals Boris Sádecký vo veku 24 rokov zomrel.

V oficiálnom vyhlásení o tom informoval riaditeľ klubu Dušan Pašek. "S hlbokým zármutkom v srdciach a ľútosťou oznamujeme úmrtie nášho hráča Borisa Sádeckého.

Rodine a priateľom vyjadrujeme hlbokú úprimnú sústrasť. Bližšie informácie v tejto chvíli po konzultácii s Borisovou rodinou nebudeme zverejňovať. Prosíme všetkých o rešpektovanie súkromia rodiny Sádeckých," stojí na facebookovej stránke hokejového mužstva.

Mladý športovec v piatok večer skolaboval v zápase ligy IHL na ľade rakúskeho Dornbirnu. Záchranári ho dlhé minúty viackrát oživovali priamo na ploche a následne transportovali do nemocnice.

Podľa informácií Nového Času ho tam lekári uviedli do umelého spánku. Za bývalým juniorským reprezentantom vycestovali rodičia aj snúbenica.

Boris Sádecký sa narodil 20. apríla 1997 v Trenčíne, kde sa prvýkrát zamiloval do hokeja. Za Slovensko v reprezentačnom drese hral v juniorských kategóriách do 18 aj 20 rokov. Zahral si za Slovan v KHL, kde strelil nezabudnuteľný gól. Posledné roky pôsobil v Dukle Trenčín, pred sezónou prestúpil do klubu Bratislava Capitals.