Brankár národného tímu začal po hororovom zranení korčuľovať: Konrád opäť na ľade!

Cieľ má jasný! Gólman českého tímu HC Olomouc a hokejovej reprezentácie Branislav Konrád (34) sa postupne zotavuje z hororového zranenia, v ktorom mu doslova išlo o život.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na začiatku septembra ho v prípravnom zápase zasiahla korčuľa hráča súpera do krku, ale našťastie mu nezasiahla tepnu. Skúsený brankár aktuálne podstupuje rehabilitáciu a v pondelok sa prvýkrát od úrazu postavil na korčule. Denníku Nový Čas prezradil, že do konca roka by rád znovu stál v bránke moravského klubu!

Nepríjemný incident sa odohral v septembrovom prípravnom súboji Olo­mouca proti Hradcu Králové v 53. minúte. Útočník hostí Petr Koukal nešťastne trafil slovenského gólmana korčuľou do krku. Konrád stihol ešte zamieriť na striedačku, kde ho ratovali lekári, a následne ho previezli do nemocnice, kde podstúpil aj operáciu.

Opora slovenskej reprezentácie unikla o vlások smrti, keďže korčuľa nezasiahla tepnu. „Cítim sa relatívne dobre. Už môžem hýbať aj hlavou, nemusím sa celý otáčať ako v prvých dňoch po úraze. Niekoľko týždňov už rehabilitujem, bicyklujem, takže udržiavam sa v kondícii,“ povedal pre Nový Čas Braňo, ktorý sa v pondelok prvýkrát po úraze postavil na korčule.

„Obliekol som sa do celej výstroje a absolvoval prvý ľahký tréning na ľade. Samozrejme, ešte nikto na mňa nestrieľal, urobil som si nejaké cviky v bránkovisku. Stále to ešte nie je ideálne, ale robím pokroky,“ pokračoval Konrád, ktorý verí, že sa ešte do konca kalendárneho roka vráti do súťažného kolotoča. „Taký je môj cieľ, že chcem ešte v tomto roku odchytať súťažné zápasy,“ dodal odchovanec nitrianskeho hokeja.