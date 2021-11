Jaromír Jágr pod paľbou kritiky: Posiela tvrdý odkaz fanúšikom a... Koniec kariéry?

Legendárny český hokejista Jaromír Jágr (49) prekvapil svojou reakciou. Prečo sa hráčom Kladna v extralige nedarí?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Hokejisti Kladna sa po návrate do extraligy trápia a hlavným problémom je vraj Jaromír Jágr. Myslia si to fanúšikovia klubu, ktorí českú legendu vôbec nešetrili.

Tvrdá kritika sa na hokejového Matuzalema vyplavila po domácej prehre s hokejistami Litvínova.

Kladno je v extralige na predposlednom mieste. Jágr na nepríjemné komentáre fanúšikov reagoval.

"Z niektorých vašich názorov je mi naozaj smutno. Chápem, že chcete, aby mužstvo vyhrávalo, to ja tiež. Hráme celú sezónu vonku, mužstvo sa skladalo, keď bola väčšina hráčov rozobratá. Máme zranených osem hráčov, dvaja sa vrátili po pauze.

Niekedy nám osud nepraje, ale ja bojujem ďalej. A budem, pokiaľ to pôjde. Nie za seba, ale za Kladno.Ale keď si čítam názory niektorých priaznivcov, čo všetko je zlé, tak si občas hovorím, či som sa na to nemal dávno vykašľať. Mohli sme mať všetci pokoj. Hokej by tu dávno nebol, to mi verte," zúril Jáger na sociálnej sieti.