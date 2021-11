Ružička režíroval výhru v AHL hetrikom! Vedie produktivitu svojho tímu

Na konte má 4 góly a sedem bodov v piatich dueloch sezóny, čo z neho robí najproduktívnejšieho hráča svojho tímu. V rámci celej AHL je na 14. priečke.

Svojím prvým gólom v zápase zvyšoval slovenský center na 3:1 v prospech Stocktonu. Na buly síce najskôr neuspel, no jeho spoluhráči zachytili rozohrávku a našli ho v priesotre medzi kruhmi, odkiaľ už Ružička strelou švihom nedal brankárovi nárok.

Second of the season for the Slovakian center. pic.twitter.com/D7S37tEMvj