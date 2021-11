Hráč Montrealu bezhlavo narazil protihráča: Brutálne a nebezpečné!

Útočník Cedric Paquette smeroval počas nedeľného zápasu NHL pod sprchy predčasne. Po nebezpečnom zákroku na útočníka Anaheimu Trevora Zegrasa mu rozhodcovia udelili trest do konca stretnutia.

Bežala 11. minúta prvej tretiny, keď nahodený puk smeroval do rohu klziska za bránkou Montrealu. Do súboja oň sa zapojil domáci Zegras a montrealský Paquette. Druhý menovaný to však s dôrazom prehnal.

Mladý 20-ročný útočník Anaheimu, ktorý o svojom protihráčovi zrejme ani nemal tušenia, skončil tvrdo narazený na mantinely. Zegras po údere do tváre a hlavy padol na ľad. Do iniciátora nebezpečného zákroku sa okamžite pustil pomstiteľ Sonny Milano.

Otrasený Zegras sa snažil vstať, avšak ostal iba kľačať na ľadovej ploche v opatere tímového lekára. Do zápasu sa v jeho ďalšom priebehu už nevrátil. Fanúšikovia sa na internete zhodujú, že počínanie Paquetta ešte bude mať dohru na disciplinárnej komisii. Rovnakého názoru je i bývalý hráč Montrealu Mike Johnson, ten označil zákrok za brutálny a nebezpečný.