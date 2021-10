Martin Chromiak baví zámorie: Lakrosovým gólom zavŕšil hetrik!

Prednedávnom si niečo podobné dovolil v druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaži 16-ročný útočník Modrých krídiel Slovan František Dej. Teraz úradoval v prestížnej zámorskej OHL Martin Chromiak.

Víťazstvo svojho tímu Kingston Frontenacs režíroval troma gólmi! Za vzhliadnutie stojí najmä ten posledný, ktorým rozhodol zápas proti Ottawe 67´s a dokonal ukážkový obrat svojho tímu!

Slovenský 19-ročný forvard má po šiestich zápasoch na konte jedenásť kanadských bodov za päť gólov a šesť asistencií.

Martin Chromiak scores 'The Michigan Goal'!!!



Give @MatoChromiak8 the hat trick today in Ottawa.#KGNatOTT pic.twitter.com/4vbVZ91Pxo