Hokejista Róbert Lantoši našiel v Linköpingu pohodu: Zo Švédska sa skúsim vrátiť do zámoria!

Zmena klubu mu evidentne prospela! Hokejový útočník Róbert Lantoši (26) síce odštartoval nový ročník v drese švédskeho celku Rögle, ale po šiestich dueloch prestúpil do konkurenčného Linköpingu.

Denníku Nový Čas prezradil, prečo taká náhla zmena a aj to, či sa ešte plánuje vrátiť späť do zámoria!

Posledné dve sezóny ste strávili v zámorí v tíme Providence Bruins, ktorý je farmou Bostonu. V lete ste sa rozhodli pre návrat do Európy a upísali ste sa švédskemu celku Rögle. Ako k tomu prestupu došlo?

Mali o mňa veľký záujem, počas leta mi viackrát volali a napokon sme sa dohodli. Pred augustovou olympijskou kvalifikáciou v Bratislave som za nich odohral dva prípravné súboje, a keď som sa vrátil späť do tímu, tak mi oznámili, že so mnou počítajú iba ako s 13. útočníkom. To sa mi, samozrejme, nepáčilo a preto som následne požiadal o výmenu.

Teraz v Linköpingu ste už spokojný?

Áno. Je to super, trávim dosť času na ľade, takže som spokojný. Mali sme viacero hráčov zranených, postupne sa však vracajú do zostavy, takže verím, že začneme aj v tabuľke postupne stúpať vyššie, pretože tím máme dobrý.

Máte otvorený kontrakt, môžete počas sezóny odísť do inej ligy?

Nie. Chcem túto sezónu odohrať vo Švédsku a sústredím sa iba na pôsobenie v Linköpingu, aby som hral čo najlepšie a pomohol mužstvu.

Hovorí sa, že zo Švédska sa najlepšie späť vracia do zámoria. Je to aj váš cieľ pokúsiť sa ešte pobiť o NHL?

Samozrejme, že by som bol rád, keby sa to podarilo. Ak sa tak nestane, tak budem spokojný aj za ďalšie pôsobenie vo Švédsku. Súťaž je veľmi kvalitná, takže môžem aj tu napredovať.

Bola vlastne šanca v lete zotrvať aj v zámorí?

Áno, v Bostone boli spokojní, akú som mal sezónu v AHL, ale problém bol skôr vo financiách. Nováčikovský kontrakt je slabo platený a aj preto som sa vrátil do Európy.

Čo olympiáda?

Je to veľká výzva a sen každého športovca zahrať si pod piatimi kruhmi. Urobím všetko pre to, aby som sa do nominácie dostal.

Aký je život v Linköpingu, máte aj kam ísť s priateľkou?

Áno, mesto má 100-tisíc obyvateľov, takže aj v tomto smere som spokojný.