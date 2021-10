Škandál v Chicagu má vplyv aj na ostatné tímy NHL: Florida prišla o hlavného trénera

Joel Quenneville odstúpil z pozície trénera tímu hokejovej NHL Florida Panthers.

Učinil tak po tom, ako sa ukázalo, že vedel o obvineniach zo sexuálneho obťažovania voči niekdajšiemu videoanalytikovi Chicaga Bradovi Aldrichovi, ktoré v roku 2010 podal hráč Blackhawks Kyle Beach. Quenneville bol vtedy hlavným koučom tímu.

Tréner Floridy predtým poprel, že by vedel o obvineniach, no informácie zverejnené v utorok právnickou firmou Jenner&Block potvrdili opak. "To, čo sa udialo, je znepokojujúce a neospravedlniteľné. Je to v priamom protiklade k hodnotám všetkých, čo reprezentujú organizáciu Florida Panthers. Nikto by nikdy nemal znášať to, čo Kyle Beach zažil počas pôsobenia v Chicagu a aj dlho potom. Chválime jeho statočnosť a odvahu nenechať to tak," zverejnil v oficiálnom stanovisku podľa DPA generálny riaditeľ Floridy Matt Caldwell.

Aldrich skončil v Chicagu 14. júna 2010 bez ďalšieho vyšetrovania záležitosti. O tri roky neskôr sa priznal v inom prípade sexuálneho obťažovania stredoškolského hokejistu, ktorý neskôr taktiež zažaloval Chicago za to, že nekonalo voči svojmu niekdajšiemu trénerovi. Aldrich si za tento prípad odsedel deväť mesiacov, informovala agentúra AP.