Hlbšie sa už klesnúť nedá! Fanúšik si uťahoval z tragickej smrti brankára NHL

Indivíduum s dresom Dallasu Stars sa malo smiať zo smrti bývalého lotyšského brankára Columbusu a priateľa gólmana NHL Matissa Kivlenieksa, ktorý pomerne prednedávnom tragicky zahynul. Jeho krajan sa po stretnutí o nepríjemný zážitok podelil s novinármi.

Matiss Kivlenieks zomrel na rozsiahle poranenia hrudníka následkom výbuchu ohňostroja odpáleného pri príležitosti osláv amerického Dňa nezávislosti. Nebyť zosnulého športovca, nesprávne vystrelená pyrotechnika mala smerovať práve do Merzlikinsa s priateľkou.

„Na tomto svete sú aj takíto hlúpi ľudia. Očakával som shutout, pretože verím na karmu. Videl som, že Matiss tu bol so mnou,“ povedal bezprostredne po dueli hrdina Columbusu. S 31 úspešnými zákrokmi sa výrazne pričinil o výhru jeho zamestnávateľa 4:1 nad Dallasom.

#CBJ G Elvis Merzlikins said a fan wearing a Dallas Stars sweater taunted him regarding the off-season death of friend and former teammate Matiss Kivlenieks as he and Blue Jackets teammates came out of the tunnel for the start of the game.#TexasHockey