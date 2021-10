Obranca Martin Fehérváry si otvoril v NHL strelecký účet: Vyrazili mu dych, tak im dal gól!

Dodatočný darček! Hokejista Martin Fehérváry začiatkom októbra oslávil 22. narodeniny a teraz sa teší aj z prvého streleného gólu v NHL. Talentovaný obranca Washingtonu sa presadil v domácom súboji proti Calgary, v ktorom jeho tím napokon prehral 3:4 po predĺžení. Slovenského zadáka vyhlásili za druhú hviezdu stretnutia!

Fehérváry, ktorého Washington draftoval v roku 2018, nastupuje v tomto ročníku v elitnej obrannej formácii.

To naplno ukázal v sobotňajšom súboji proti Calgary, keď v 28. minúte podporil ofenzívu tímu a strelou švihom prekonal českého brankára v drese hostí Dana Vladařa.

„Bolo to pre mňa ťažké striedanie, pretože tesne pred tým, ako som strelil gól, tak som mal tvrdý kontakt s hráčom súpera. Stratil som pri tom na chvíľku dych, ale rýchlo som sa snažil zapojiť do útoku. Keď som dostal puk, iba som počul, ako spoluhráč Kuznecov kričí - strieľaj. Vystrelil som a padlo to tam,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii Fehérváry, ktorý sa prvého gólu v NHL dočkal v 11. zápase.

„Mám veľkú radosť, že som sa presadil. Teším sa aj z toho, že dostávam na ľade veľa priestoru a snažím sa robiť poctivo svoju prácu. Každým dňom mi rastie aj sebavedomie,“ pokračoval Martin, ktorý hneď po súboji volal otcovi na Slovensko.

„Otec má veľkú zásluhu na mojej kariére, odmalička ma podporuje. Hneď som mu ako prvému zavolal,“ dodal Martin, ktorého vyhlásili za druhú hviezdu zápasu.