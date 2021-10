Šialená bitka na tribúne NHL: Pani s nápojom sa stala virálnou hviezdou!

V hľadisku arény Predators sa objavili farby hosťujúceho klubu, aj napriek tomu, že je od Nashvillu vzdialený 3800 kilometrov. Ich fanúšikovia mali odštartovať bitku na tribúne.

Hitom internetu sa však stala skupinka starších priaznivcov, ktorá v blízkosti lietajúcich pästí zostala sedieť na svojom mieste bez mihnutia oka.

Jedna pani nielenže ostala sedieť a bitku si nevšímala, no dokonca pokračovala v debate a v konzumácii nápoja.

Still enjoying a drink with an all out brawl happening in her lap. Hockey fans are built different @spittinchiclets pic.twitter.com/Ac7weLELd6