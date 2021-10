Hviezda NHL schytala trpké označenie: Je to škriatok a trpaslík!

Hokejový útočník Filip Zadina (21) uviedol zápas prvým gólom v drese Detroit proti Vancouveru 3:1. Po zápase prezradil, aké ťažkosti mu spôsobil Conor Garland.

V tretej tretine sa Garland so Zadinom dostali do hlavných úloh zápasu. Forvard Detroitu sa za bránkou hostí naťahoval za pukom, no vtom mu do cesty vošiel pevný Američan, ktorý ho zasiahol do hlavy.

„Pri takom trpaslíkovi je to asi normálne. Nemá dosť síl, aby mi čelil v rohu jeden na jedného,“ hundral Zadima, ktorý meria 183 centimetrov a Garland je oproti nemu iba o päť centimetrov menší.

Štýl útočníka Vancouveru vytočil o deň skôr aj Travisa Konecnyho z Philadephie, ktorý označil Garlanda za „malého nahnevaného škriatka“.