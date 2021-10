Fantastická premiéra Čajkoviča v AHL: Prvá hviezda zápasu!

Dvadsaťročný krídelník zaznamenal v noci na sobotu gól a asistenciu a svojmu tímu Syracuse Crunch pomohol k triumfu na ľade Cleveland Monsters 6:4. Vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu.

First one in the American League for @max_cajkovic88! 🚨 pic.twitter.com/3kpZ58jeqq