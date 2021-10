Zahrá si Jaromír Jágr na olympiáde v Pekingu? Generálny manažér Česka prezradil detaily

Predstaví sa český hokejový Matuzalem Jaromír Jágr (49) na olympiáde v Pekingu? Česi majú už v širšej nominácii sto hokejistov.

Olympiáda v Pekingu sa blíži a podľa pravidiel NHL museli všetky reprezentácie zverejniť prvé tri mená hokejistov, ktorí sa predstavia v Pekingu.

Podľa pravidiel musia zvyšok zverejniť v stanovenom termíne.

Tréneri v Česku už majú na zozname sto hráčov, z ktorých vzíde konečná nominácia. Objavil sa na ňom aj Jaromír Jágr?

Generálny manažér Petr Nedvěd poskytol odpoveď na túto zásadnú otázku.

„Seba som tam napísal tiež," najprv sa uškŕňal Nedvěd.

„Jarda tam nie je, to potvrdzujem. Snáď s tým nebudem mať problém, vlastne by som to nemal hovoriť," usmieval sa.