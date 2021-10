Fínsky brankár Michaloviec Karolus Kaarlehto: Výhru pečatil gólom do prázdnej brány!

Poriadne sa vytiahol! Fínsky hokejový brankár v službách Michaloviec Karolus Kaarlehto (24) sa stal štvrtým brankárom v histórii našej najvyššej slovenskej súťaže, ktorý strelil gól.

Päťdesiat sekúnd pred koncom skóroval do opustenej bránky Spišskej Novej Vsi a spečatil triumf 3:1.

Kaarlehto sa tak stal po krajanovi Sasu Hovim, Marekovi Čiliakovi a Marekovi Kutejovi štvrtým brankárom, ktorý dosiahol gól v najvyššej slovenskej súťaži.

O prvé dva zásahy Michaloviec sa postaral Miroslav Macejko. Nováčik zo Spišskej Novej Vsi sa drží v tabuľke na deviatej priečke, o skóre pred desiatym Liptovským Mikulášom.

„Po strelení gólu som sa cítil dobre, aj keď musím priznať, že je to môj druhý zásah do prázdnej brány. Už sa mi niečo takéto podarilo predtým vo Fínsku. Samotný zápas bol sám osebe veľmi náročný. Som rád, že som mohol pečatiť víťazstvo,“ povedal pre Nový Čas Kaarlehto, ktorý je rád, že ho šťastena sprevádza.

„Na tréningu som sa o niečo takéto ešte nikdy nepokúsil. Nie je to ťah, ktorý by som pravidelne trénoval. Tým, že som už však takýto gól raz strelil, som však vedel, že niečo takéto dokážem. Niekedy proste vystrelíte puk a ten jednoducho doletí do prázdnej brány,“ opísal celú situáciu sympatický gólman a jedným dychom dodal.

„Spoluhráči sa tešili aj za mňa, ešte sme sa však nerozprávali o tom, čo za to budem musieť spraviť. Dúfam, že nebudem musieť celému tímu platiť večeru,“ smial sa Kaarlehto, ktorý si život na Slovensku užíva.

„Na Slovensku sa mi veľmi páči. Prišiel som sem vlani, keď som odohral štyri mesiace v Mikuláši. Slovensko je skvelé miesto pre hokej. Slovenský hokej má veľkú úroveň, kvalitu ligy si užívam,“ uzavrel Kaarlehto.