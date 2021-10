Na Ukrajine bol terčom rasistických urážok: V tíme skončil, ligu už hrať nechce

Ukrajinský obranca Andrej Deniskin, hráč Kremenčuku, v zápase proti Donecku rasistickými gestami urážal hokejistu tmavej pleti. Napodobňoval, že si lúpe a následne je banán.

Ako informuje klub Donbass Doneck, so Smereckom sa vzájomne dohodli na ukončení spolupráce. „Prajeme mu veľa šťastia v ďalšej kariére,“ informuje organizácia vo svojom prehlásení. Samotný hráč sa však k celej situácii zatiaľ nevyjadril.

Dva dni potom, čo bol Smereck rasisticky urážaný avizoval, že si berie niekoľko dní voľna. Deniskin dostal 13-zápasový trest, z ktorého je povinný odpykať si iba tri stretnutia, nakoľko sa môže zo zvyšku vyplatiť.

Rodák z Detroitu s trestom spokojný nebol. „V ukrajinskej hokejovej lige nebudem hrať ďalší zápas dovtedy, kým nebude Andrej Deniskin suspendovaný a vyradený z ligy,“ povedal po nepríjemnej skúsenosti.

