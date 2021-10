Hokejový útočník Libor Hudáček zatiaľ pokračuje v Nižnekamsku: Dostal od klubu druhú šancu!

Hotové kocúrkovo! Koncom septembra sa v médiách objavila správa, že hokejový útočník Libor Hudáček (31) skončí svoju misiu v ruskom klube Neftechimik Nižnekamsk. Ťahanice okolo jeho odchodu trvali dva týždne, no napokon sa karta obrátila. Slovenský reprezentant dostal novú šancu a opäť sa objavil v zostave tímu KHL!

Hudáček sa v lete vrátil do ruského klubu, v ktorom v minulom ročníku exceloval. V základnej časti stihol odohrať 50 stretnutí, v ktorých nazbieral skvelých 38 bodov. Keďže Nižnekamsk nemal šancu na postup do play-off, tak vedenie ho uvoľnilo na play-off do švajčiarskeho celku HC Lausanne.

Žiaľ, po štyroch súbojoch si zlomil nohu a absolvoval operáciu. „Zotavoval som sa tri mesiace, ale už som v poriadku,“ povedal pre Nový Čas Hudáček ešte v auguste pred olympijskou kvalifikáciou na zimné hry do Pekingu.

Čaká na prvý gól

Štart toho ročníka mu však nevyšiel podľa predstáv, v úvodných siedmich zápasoch si pripísal iba bod za asistenciu a to bol hlavný dôvod, prečo sa ho vedenie Nižnekamsku chcelo zbaviť. Libor bol už viac-menej zbalený a všetko nasvedčovalo tomu, že sa zrejme vráti do Švajčiarska. „Rozhodne sa v najbližších hodinách. Čakám, ako sa to celé vyvinie,“ povedal nám v priebehu minulého týž­dňa.

Celá situácia sa však úplne otočila. „Zostávam v Nižnekamsku,“ prezradil Hudáček, ktorý sa vo štvrtok i v sobotu objavil znovu v zostave ruského klubu, ale v oboch prípadoch jeho tím ťahal za kratší koniec a ani nebodoval a stále čaká na prvý gól v tomto ročníku. Otázkou teda ostáva, či jeho zotrvanie v Nižnekamsku bude trvalé, alebo iba dočasné.