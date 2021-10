Šok v závere prípravného kempu: NY Islanders sa chcú zbaviť Richarda Pánika

Slovenský hokejista Richard Pánik sa ocitol v sobotu na waiver listine. V závere prípravného kempu ho na ňu zapísal jeho klub NHL New York Islanders.

"Ostrovania" ponúkajú 30-ročného útočníka ostatným profiligovým tímom, ktorí si ho môžu stiahnuť z listiny v lehote 24 hodín. V prípade, že po ňom nikto nesiahne, majú Islanders dve voľby.

Buď Pánika pošlú do farmárskeho tímu Bridgeport Sound Tigers, kde odštartuje nový súťažný ročník, alebo si ho ponechajú v kádri. Do AHL by ho potom mohli poslať v ďalšej fáze sezóny už bez nutnosti zaradiť hráča na waiver.

Islanders získali Pánika 17. júla z Detroitu v rámci výmeny za obrancu Nicka Leddyho. Red Wings si na základe dohody tímov ponechali časť jeho 2,75-miliónového platu, takže "ostrovania" vyplácajú slovenskému krídelníkovi ročne iba polovicu - 1,375 milióna dolárov. Pánikova zmluva, ktorú podpísal ešte ako hráč Washingtonu, vyprší až po sezóne 2022/2023.

Newyorský tím má po podpisoch veteránov Zdena Cháru a Zacha Pariseho príliš veľa hráčov s jednocestnými zmluvami, navyše sa priblížil k platovému stropu a potrebuje si uvoľniť priestor v rozpočte. Okrem Pánika zapísal v sobotu na waiver aj obrancu Thomasa Hickeyho, informoval portál tsn.ca.

Pánik pôsobil v minulosti v NHL aj v Tampe Bay, Toronte, Chicagu a Arizone. Do Detroitu prišiel na konci základnej časti minulej sezóny z Washingtonu spolu s českým útočníkom Jakubom Vránom. Za Red Wings odohral dvanásť zápasov, v ktorých si pripísal štyri body za gól a tri asistencie.

Na waiveri sa ocitol v sobotu aj český obranca Michal Kempný, ktorého tam poslal Washington. Tým sa zvýšila šanca, že v prvom tíme Capitals začne ročník Martin Fehérváry. V mužstve "Caps" zostáva v závere kempu sedem bekov, medzi nimi aj slovenský reprezentant.