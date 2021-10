Hokejový obranca Peter Čerešňák žiaril v drese Plzne: Zatienil aj slávneho Jágra!

Bol to jeho večer! Hokejisti Plzne deklasovali v 12. kole českej extraligy Kladno na jeho ľade 8:1. Hviezdou zápasu bol slovenský obranca Peter Čerešňák (28), ktorý mal prsty v piatich góloch, keď dva strelil a na tri prihral.

Stal sa iba štvrtým obrancom českej súťaže v samostatnej ére, ktorému sa podarilo nazbierať päť bodov v jednom súboji. Dokonale tak zatienil v drese domácich aj legendárneho Jaromíra Jágra (49)!

Čerešňák pôsobí v Plzni už šiestu sezónu a je lídrom mužstva. Naplno to dokázal v piatok v Kladne, kde na ľade exceloval a bol hlavným strojcom debaklu mužstva vedeného legendárnym Jaromírom Jágrom.

„Kladno hralo prvú tretinu dobre, ale od druhého dejstva sme hru kontrolovali a napadalo nám to do bránky súpera. Veľmi sa teším z troch bodov, pretože úvod sezóny nebol z našej strany ideálne, takže potrebujeme vyhrávať. Teraz sme na víťaznej vlne, verím, že nám to vydrží čo najdlhšie,“ povedal na úvod pre Nový Čas päťbodový obranca Peter Čerešňák.

Päť bodov v jednom súťažnom stretnutí sa často na klziskách nevidí. „Musím sa priznať, že päť bodov medzi mužmi som ešte v jednom zápase nezaznamenal. Možno v juniorských časoch, vtedy som ešte hral na pozícii útočníka,“ pousmial sa slovenský reprezentant, ktorý sa stal iba štvrtým bekom v samostatnej ére českej extraligy, ktorému sa podarilo päťkrát bodovať.

Dokonca sa prešvihol cez 100-bodovú hranicu a na konte má už 102 bodov počas svojho pôsobenia v drese Plzne. Do kabíny tak isto bude musieť prispieť nejakou sumou, alebo pripraví spoluhráčom pohostenie.