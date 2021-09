Kulinárske zručnosti hokejistov Capitals: Recept na vlastnú pizzu!

Skvelý nápad! Hokejisti iClinic Bratislava Capitals, ktorí aktuálne pôsobia už druhú sezónu v nadnárodnej IHL lige, sa propagujú aj mimo ľadu.

Okrem toho, že vedenie klubu zriadilo pre tím partnerský podnik v centre mesta, majú už aj vlastnú pizzu. Jej zloženie vymysleli samotní hráči a trojica z nich - útočníci Dávid Buc (34), Dávid Bondra (29) a Roman Faith (19) pre Nový Čas ukázali za pecou svoje kulinárske zručnosti!

Hokejisti Capitals chodia pred každým domácim zápasom ako jeden tím do podniku v centre mesta, kde majú nachystané obedy a stravu im pripravujú aj na výjazdy na štadióny súperov.

„Je to super, že to vedenie takto vymyslelo. Riaditeľ klubu Dušan Pašek to robí výborne, neviem, či iný klub na Slovensku má niečo podobné. Je to pre nás bonus, že môžeme mať takýto podnik, kde sa pred zápasom stravujeme,“ vyjadril sa syn hokejovej legendy Petra Bondru Dávid.

So spoluhráčmi vymysleli aj ďalšiu novinku – šéfovi podniku navrhli, aby zákazníkom ponúkal pizzu Capitals.

„Viem, že v Poprade malú chalani vlastný burger, my budeme mať pizzu. Dali sme na ňu slovenské ingrediencie - klobásu, slaninu, cibuľu i bryn­dzu. Veríme, že fanúšikom i zákazníkom bude chutiť,“ reagoval kapitán Dávid Buc.

„Robiť pizzu bola zaujímavá skúsenosť. Ja nie som v kuchyni veľmi doma, skôr za grilom, ale v Amerike si pizzu v lete robíme doma a veľmi mi chutí. A aj táto je výborná, ktorú sme vymysleli,“ doplnil Bondra.

