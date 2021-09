Útočník Tomáš Tatar sa postupne udomácňuje v New Jersey: Prvé dojmy z diabolského tímu!

Teší sa na novú výzvu! Slovenský hokejista Tomáš Tatar (30) po troch rokoch pôsobenia v kanadskom Montreale zmenil v NHL pôsobisko.

V lete sa na dva roky upísal Diablom z New Jersey Devils, kde mu na konto pribudne vyše 8 miliónov eur. Denníku Nový Čas prezradil, že sa v klube postupne udomácňuje, našiel si už vlastné bývanie a chce klubu splatiť dôveru za angažovanie!

Pred pár dňami ste odštartovali prípravný kemp na novú sezónu. Dostávate poriadne zabrať do tela?

Musím povedať, že je to asi najnáročnejší kemp, aký som v zámorí počas doterajšej kariéry zažil. Naozaj trénujeme intenzívne, ale možno to cítim tak aj preto, že posledné dve sezóny boli poznačené pandémiou a vtedy tie kempy neboli také tvrdé.

Čo zatiaľ vravíte na zázemie v novom klube New Jersey?

Som veľmi milo prekvapený, panuje tu rodinná atmosféra. Podmienky máme vynikajúce, manažment aj tréneri vedia, čo od nás očakávajú, takže je to super.

Je o vás v tíme aj veľký mediálny záujem?

Privítali ma veľmi dobre, myslím, že si vážia, že som prišiel z Montrealu a teraz bude zase na mne, aby som klubu splatil dôveru výkonmi na ľade.

Už aj viete, s kým budete v útoku?

Mal by som hrať s Hughesom a Šarangovičom, takže verím, že sa zohráme a bude nám to klapať.

V mužstve sú aj ďalší dvaja Slováci – obranca Christián Jaroš a útočník Marián Studenič. Ste aj spolu na ľade?

Trénuje nás v kempe asi 50 - 60 hráčov a s oboma chalanmi sme dokonca v jednej skupine.

Trávite spolu čas aj mimo ľadu?

Teraz ani nie, pretože naozaj ten kemp je náročný. Začíname ráno a končíme až poobede, navyše každý z nás býva v inej časti mesta. Ale počas sezóny určite budeme spolu aj mimo arény a zájdeme na nejaký obed či večeru.

Už ste si našli ubytovanie?

Áno, už som si našiel vlastné bývanie asi 15 minút autom od New Yorku, ale pokiaľ sa s priateľkou Veronikou nasťahujeme, tak to ešte pár dní potrvá. Navyše stále čakáme na veci z Montrealu, ktoré by mali čoskoro doraziť.

Aká je pandemická situácia v New Yorku a jeho okolí?

Väčšina ľudí je zaočkovaná, takže tie opatrenia sú žiadne. Samozrejme, v podnikoch si pýtajú potvrdenie o vakcinácii.

TATAR V NHL:

Detroit Red Wings 2010 - 2018

Vegas Golden Knights 2018

Montreal Canadiens 2018 - 2021

New Jersey Devils 2021 - ...