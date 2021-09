Krásne gesto Jaroslava Haláka: TAKTO si pripomenul legendárneho Demitru!

So zosnulým Demitrom boli okrem spoluhráčov z reprezentácie takisto skvelými priateľmi. Práve preto sa Jaroslav Halák rozhodol na zadnej časti svojej novej masky nosiť počas sezóny meno Pavla Demitru s vyobrazením čísla 38.

Dlhoročná slovenská brankárska stálica bude v novom ročníku najprestížnejšej súťaže sveta súčasťou organizácie Vancouver Canucks. Práve v meste, kde tento klub sídli, zažili s Pavlom Demitrom najväčší spoločný úspech – štvrté miesto na olympijských hrách v roku 2010.

Cool tribute by Jaroslav Halak. He has 38 Demitra on the back of his new mask to pay tribute to the former #Canucks forward and his fellow countryman. pic.twitter.com/lnQUHLMa6D