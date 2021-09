Hokejisti Roman Kukumberg starší a mladší si splnili rodinný sen: Otec naložil synovi desiatku!

Na tento zápas nikdy nezabudnú! Hokejový veterán Roman Kukumberg (41), hrajúci za Trnavu, nastúpil vo štvrtok v predohrávke 46. kola 1. ligy na ľade reprezentačného výberu do 18 rokov v Piešťanoch proti svojmu synovi Romanovi (16).

Premiérový duel Kukumbergovcov vyšiel lepšie pre otca, ktorý sa tešil z triumfu 10:3 a po súboji si zo syna trošku uťahoval.

Kukumberg junior sa na zápas proti svojmu otcovi, ktorý je aj jeho hokejový vzor, veľmi tešil.

„V minulosti sme sa doma o tom viackrát bavili, že by bolo super, keby sme si raz spolu alebo proti sebe zahrali. A teraz sa to stalo realitou. Musím povedať, že som nemal pred duelom žiadnu nervozitu, skôr išlo o rivalitu v rodine.

Dokonca sa ma otec pýtal, s akou taktikou na nich pôjdeme, ale nič som neprezradil (smiech). Každý z nás chcel vyhrať, hecovali sme sa, ale napokon sme dostali debakel a ešte som s ním prehral aj buly. A teraz sa mi otec smeje, posiela mi vtipné správy, ale všetko v rámci zábavy,“ vyjadril sa pre Nový Čas Roman Kukumberg mladší, ktorý je kmeňovým hráčom Slovana, ale túto sezónu absolvuje v projekte hokejovej 18-ky v Piešťanoch.

„Popri hokeji aj študujem, trikrát do týždňa máme vyučovanie po štyri hodiny,“ doplnil talentovaný útočník, ktorý by to v budúcnosti chcel dotiahnuť minimálne tak ďaleko ako jeho otec.

Ten je trojnásobný slovenský majster extraligy i víťaz KHL a na svojho syna je hrdý, že ide v jeho šľapajach.

„Roky dozadu by mi ani nepadlo, že sa raz stretneme spolu na ľade. Je to úžasný pocit, aj preto som sa v lete rozhodol ešte o rok kariéru predĺžiť. Ale nič som mu nedaroval, už pred zápasom som mu vravel, že dostanú desiatku,“ povedal s úsmevom Roman Kukumberg starší.

Na otázku, čo syn po ňom zdedil, dodal: „Ťažko sa mi to ako rodičovi hodnotí, ale asi myslenie. Je ešte mladý, musí tvrdo trénovať a napredovať.“

Roman Kukumberg st. (41)

útočník

body v zápase: 1+1

Roman Kukumberg ml. (16)

útočník

body v zápase: 0+1

Pískali Koncovci

Okrem Kukumbergovcov sa na ľade v Piešťanoch stretli aj ďalší rodinní príslušníci. Zápas totiž viedli rozhodcovia Daniel Konc starší so synom Danielom mladším.