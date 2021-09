Prežil leteckú tragédiu hokejistov v Jaroslavli: Ako žije po desiatich rokoch inžinier Sizov?

Pri leteckej tragédie hokejistov Lokomítiv Jaroslavľ prežil iba on. Palubný inžinier Alexander Sizov (63) o nešťastí na palube lietadla mlčí.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

V čase tragédie bolo v lietadle 45 ľudí. Iba on mal to šťastie a v ten deň sa druhýkrát narodil. Život prináša aj veľmi tragické osudy a toto je jedná z nich. Pri osudnej tragédii zahynuli všetci hokejisti aj so špičkovým slovenským reprezentantom Pavlom Demitrom († 36).

Pri páde lietadla sa nachádzal v zadnej časti. "Nebol som pripútaný, to mi zrejme zachránilo život. Keď som sa prebral, dokázal som sa z trosiek dostať," spomínal Sizov.

"Netuším, čo sa v kabíne dialo. Lietadlo nemohlo vzlietnuť. Po chvíli sa to síce podarilo, ale bolo mi jasné, že čo nevidieť spadne," povedal na súde, pri ktorom dostal päťročný trest Vadim Timofejev, námestník letecké firmy. Následne dostal amnestiu.

Sizov sa odvtedy odmlčal. Médiá sa ho snažia pri výročí pravidelne vypátrať, ale on sa odmieta s nimi o tom rozprávať.

Novinárov z pred dverí ich bytu musí odháňať manželka Svetlana: “Choďte preč!" Kričala jeho manželka na televízny štáb.

"Ani medzi sebou nehovoríme o tom, čo sa stalo," hovorí.

Ako zázrakom prežil inžinier Alexander Sizov spomínanú tragédiu. Mal popálené telo a viaceré zlomeniny. Rany na tele sa mu po rokoch zahojili, ale na duši mu zostanú navždy. Po liečbe sa vrátil do malého mestečka Žukovskij pri Moskve. Dostal prácu letového technika v konštrukčnej kancelárii. Lietať odvtedy už nikdy nechcel.