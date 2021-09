Američanka čelí po vypadnutí vyhrážkam: Niekedy si prajem, aby sociálne siete neexistovali

Americká tenistka Shelby Rogersová čelí po vypadnutí vo štvrtom kole US Open vyhrážkam zo strany fanúšikov.

Američanka v treťom kole senzačne zdolala svetovú jednotku Ashleigh Bartyovú, avšak následne sa garde obrátilo a Rogersová nezvládla pozíciu favoritky, keď bola nad jej sily až 150. hráčka svetového rebríčka Emma Raducanuová.

„Ak by ste si teraz prešli môj profil, pravdepodobne budem tlsté prasa alebo iný výraz, ktorý teraz ani nemôžem použiť,“ sklamane vravela Rogersová. „Je to veľmi polarizujúce, z extrému do extrému,“ narážala na margo sociálnych sietí.

Američanka tým nadviazala na svoju krajanku Sloane Stephensovú, ktorá po neúspešnom zápase takisto ukázala obsah svojich správ na Instagrame. „Niekedy si prajem, aby sociálne média neexistovali, je to naozaj ťažké,“ zakončila 28-ročná tenistka Rogersová.