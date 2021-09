Ubehlo už desať rokov: Vůjtek spomína na pád lietadla, pri ktorom zomrel Palo Demitra († 36)

Spomienka na letecké nešťastie hokejového tímu Lokomotiv Jaroslavľ zo 7. septembra 2011 je stále v živej pamäti bývalého trénera Vladimíra Vůjtka.

Aj po desiatich rokoch si dobre pamätá, ako sa o tragédii dozvedel a čo sa dialo v nasledujúcich dňoch, keď sa pokúsil odcestovať do Ruska na pohreb obetí, medzi ktorými bol aj Pavol Demitra a traja českí hokejisti - Karel Rachůnek, Jan Marek a Josef Vašíček.

Vůjtek pôsobil v klube ešte v sezóne 2010/11, ale správa o havárii lietadla v septembri 2011 ho rovnako ako ostatných šokovala. Zastihla ho počas cesty autom na Slovensko, kde mal prevziať národný tím. A po zvyšok cesty mal problém sústrediť sa na šoférovanie.

Hokejový gólman Samuel Hlavaj si zatiaľ pochvaľuje pôsobenie v Slovane: Farby belasých bude hájiť v takejto maske!

"Samozrejme, že si to pamätám, dátum je spojený s touto smutnou udalosťou. Bola streda a začali sa veľmi hektické štyri dni, ktoré som mal, pretože som nemal víza, aby som mohol prísť do Ruska na pohreb. Pamätám si to krok za krokom, ako to v takýchto situáciách býva. Našťastie sa takéto veci a udalosti nestávajú každý deň," povedal Vůjtek v rozhovore pre ČTK.

Nakoniec dostal víza. "S pomocou všetkých okolo mňa, vrátane ruského veľvyslanectva v Prahe a českého veľvyslanectva v Moskve, sa mi ho podarilo získať a prísť včas na pohreb. Hneď na druhý deň ráno som sa vrátil vlakom zo Slovenska, hneď ráno som si vybavil víza a v sobotu ráno už bola omša. Dostať sa za tie tri dni do Moskvy a potom do Jaroslavle bolo dosť náročné," povedal Vůjtek.

Ku klubu, ktorý postihla tragédia, mal veľmi blízko. V Lokomotive trénoval necelé tri sezóny. Počas svojej kariéry viedol české trio aj z lavičky. "Karla Rachůnka som trénoval v Diname Moskva, kde sme sa stretli. Bol jednoznačne najlepším obrancom v tíme Lokomotivu. Josef Vašíček bol tiež najlepším strelcom, Palo Demitra s ním hral v jednej päťke, boli vynikajúci," spomína Vůjtek.

"Honzu Marka som mal v Třinci, využil som ho ako mladíka a on tam začal hrať stabilne výborný hokej. 25. júla, mesiac a pol pred tragédiou, sme sa rozprávali, keď sme boli na oslavách bronzovej medaily z minulej sezóny. Rozprávali sme sa aj o podpise zmluvy a on nebol príliš nadšený z toho, že sa bude sťahovať, ale povedal, že to bude na 100 % jeho posledná sezóna v Rusku. Bol to ten posledný, ale bohužiaľ z úplne iného dôvodu...," ľutoval Vůjtek.

Tragédia si vtedy vyžiadala nielen 44 obetí, ale zničila aj veľké športové ambície Lokomotivu. "Keď som odchádzal, bolo na čom stavať. S hráčmi, ktorí zostali v havarovanom lietadle, vytvorili azda najsilnejší tím, aký kedy v Jaroslavli vznikol. Skutočne veľa kvality. Vedenie sa veľmi snažilo a chcelo útočiť na najvyššie méty, ale všetko bolo inak," povedal Vůjtek.

Podľa skorších správ z Jaroslavle bola tragédia všadeprítomná. Dnes je to inak. "Pred tromi rokmi som tam bol na päť dní. Som si istý, že stále premýšľajú o tom, čo sa stalo, ale pozerajú sa viac dopredu. Vybudovali si tam úžasnú základňu, pričom predtým boli hráči tak trochu trestaní. Teraz tam môžu bývať všetci, ale môžu si to vybrať a manažér povedal, že tam bývajú všetci hráči okrem možno dvoch," pokračoval 47-ročný tréner.

"Sám som tam býval so svojou manželkou a bolo to neuveriteľne pohodlné. Všetko, čo si viete predstaviť, či už ide o športové zariadenia, zdravotnícke zariadenia, stravu, všetko. Takéto centrum som v živote nevidel, vo futbale ho má možno Real alebo Barcelona, ale zázemie pre hráčov je tam naozaj úžasné," dodal Vůjtek. Závery vyšetrovania tragédie viedli k záveru, že na vine sú piloti a ich nadriadení. Uznávaný tréner má však na vec vlastný názor. "Je to ťažké... Každopádne, keď som prišiel na pohreb, prvé, čo mi manažér povedal, bolo: "Vladimír, za to môžu piloti."