Zámorsky novinár v tom má jasno: Zdeno Chára môže zamieriť k legende NHL!

Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára (44) sa ešte nerozhodol, v ktorom klube NHL bude pokračovať. Zámorsky novinár zverejnil zaujímavú prognózu.

Rodák z Trenčína odohral ostatnú sezónu vo Washingtone Capitals. Po nej neprezradil detaily, či chce v profesionálnej kariére pokračovať.

Pred zástupcami médií len stroho povedal, že to musí prediskutovať s rodinou.

Generálny manažér Capitals má záujem s Chárom nadviazať spoluprácu aj v novej sezóne. Úsilie o jeho služby prejavila Florida i St. Louis Blues.

Definitívne rozhodnutie stále nepadlo. Kde bude Big Zee (prezývka v zámorí pozn. red. ) hrať?

Zámorský žurnalista Dan Kingerski spomenul Zdena Cháru ako jednu z možnosti pre Pittsburgh, kde hráva legenda NHL Sidney Crosby.

„Chára nemusí hrať každý zápas a nebol by zodpovedný za viac ako tretiu obranu. Jeho úloha by bolo čistenie priestoru pred bránou. Zdeno je 120-kilové monštrum a to je trvalá hodnota. Samozrejme, je asi priveľa žiadať od neho 82-zápasovú porciu," píše žurnalista pre pittsburghhockeynow.com.

„Odkedy skončil Matt Cullen, Penguins nemali hráča v podobnom veku. Ďalšia skúsený obranca by sa zišiel," ozrejmil.