Slovenský hokejový reprezentant Peter Cehlárik si odkrútil premiérový štart v Kontinentálnej hokejovej lige, kde nastupuje za tím Avangard Omsk.

Hneď prvá tretina mu vyšla na výbornú, keď už v 4. minúte dokázal streliť gól, a to z presilovej hry. Omsk takýmto spôsobom poslal slovenský zadák do vedenia nad CSKA Moskva.

First goal of 2021-22 season = First KHL career goal for Peter Cehlarik 🇸🇰! pic.twitter.com/M3dQfBnpHd