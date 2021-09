Slovan sa dnes v LM predstaví doma proti Leksandu: Belasí zabojujú o prvé body

Opäť skvelá konfrontácia! Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu môžu slovenskí fanúšikovia po siedmich rokoch opäť vidieť európsku súťaž.

Hokejový Slovan dnes o 19.30 hod. privíta v súboji F-skupiny Ligy majstrov švédsky klub Leksand IF. Belasí v úvodných dvoch dueloch vonku nezískali ani bod a tak sa budú pred vlastným obecenstvom snažiť zmazať nulu na svojom konte!

Slovanisti naposledy pôsobili v európskej súťaži v roku 2014, keď sa predstavili v European Trophy. Teraz dostali voľnú kartu do Ligy majstrov, kde majú v F-skupine atraktívnych súperov. Na rozdiel od futbalového Slovana, ktorý sa kvalifikoval do skupinovej fázy Konferenčnej ligy a zarobil 3 milióny eur, dostanú hokejisti do klubovej pokladnice 60-tisíc eur a ďalšie prémie by dostali, ak by postúpili zo skupiny ďalej. Ide však o najväčšie bonusy v doterajšej histórii hokejovej Ligy majstrov.

„Nám ide hlavne o to, aby mužstvo malo kvalitnú konfrontáciu s európskym hokejom, dobre reprezentovalo slovenský hokej a fanúšikovia mohli vidieť kvalitných zahraničných súperov,“ povedal pre Nový Čas generálny manažér Maroš Krajči.

Slovenská stopa

Vo švédskom Leksande pôsobili v minulom ročníku aj dvaja slovenskí hokejisti - útočníci Marek Hrivík a Peter Cehlárik. Obaja predvádzali skvelé výkony, Hrivík dokonca s 51 bodmi vyhral kanadské bodovanie súťaže. Niet divu, že obaja reprezentanti si následne vybojovali aj nové lukratívne kontrakty v KHL - Cehlárik zamieril do tímu víťaza Gagarinovho pohára Avangardu Omsk a Hrivík sa upísal Nižnému Novgorodu.