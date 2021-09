Černák sa v Košiciach vybláznil: Let helikoptérou aj segedín priamo zo Stanley Cupu

Slovenský hokejový obranca Erik Černák zavŕšil oslavy zisku Stanleyho pohára vyhliadkovým letom nad Košicami.

Vzhľadom na oneskorený utorňajší príchod slávnej trofeje si ju mohol užiť aj v stredajších doobedňajších hodinách a využil to na návštevu svojej prvej triednej učiteľky a let v helikoptére. "Prvýkrát som mal možnosť vidieť Košice takto z výšky a vychutnal som si to," povedal.

Hoci v lietadlách už strávil stovky hodín, v helikoptére sedel prvýkrát. "Prvý pocit nebol najpríjemnejší, ale časom sa to zlepšilo. Pilot bol úžasný, všetko sa mi snažil vysvetliť a upokojil ma. Videl som z výšky zaujímavé časti Košíc a aj miesta, na ktorých som vyrastal," poznamenal 24-ročný Černák, ktorý takto symbolicky ukázal Stanleyho pohár Košiciam a zároveň Košice Stanleyho poháru.

O tom, že ho bude mať k dispozícii v utorok 31. augusta sa dozvedel iba týždeň pred týmto dátumom. Jeho pôvodná predstava dňa so slávnou trofejou bola iná než realita, ale situáciu mu skomplikovali "šibeničný" termín, oneskorený príchod trofeje aj následná časová tieseň. Plány napokon menil na poslednú chvíľu. V utorok ukázal najslávnejšiu hokejovú trofej na radnici v Košiciach, následne aj pred neďalekým Dómom sv. Alžbety a jeho zisk oslávil v kruhu blízkych a priateľov. Nechýbal medzi nimi ani Jiří Bicek, ktorý bol až do utorka prvý hokejista, ktorý priniesol trofej do Košíc. "Nebola to bláznivá oslava, nieslo sa to v pokojnom duchu. Dali sme si zo Stanleyho pohára segedínsky guláš a bolo to veľmi príjemné. Aj Jirko bol veľmi rád, že som ho pozval. Predsa len to je prvý Košičan, ktorý vyhral Stanleyho pohár, ja som ho teraz napodobnil. Som rád, že to prišiel osláviť so mnou," povedal Černák.

Černák vyhral so svojím tímom Tampa Bay Lightning Stanleyho pohár v uplynulých dvoch sezónach, no jeho oslavy v rodnom meste si ani raz nevychutnal naplno. Po premiérovom triumfe ho nemal k dispozícii vôbec, po druhom nastalo viacero komplikácií. "Dvakrát vyhrať Stanleyho pohár je veľký úspech, ale vôbec by som nebol proti, keby sme v ďalšej sezóne vyhrali znovu. Prípravy a samotné oslavy by som spravil inak, no nebola to moja vina, že pohár prišiel neskôr. Nič sa s tým nedalo robiť a napokon som rád, že to dopadlo tak, ako to dopadlo," dodal Erik Černák.