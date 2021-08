V tíme s Golonkom a Dzurilom získal striebro na olympiáde v Grenobli: Legendárny československý hokejista mal tajný pohreb († 76)!

Vynikajúci československý hokejový reprezentant Jan Suchý († 76) mal tajný pohreb.

Československí hokejisti získali striebro na olympiáde v Grenobli 1968. Bol to ikonický tím. V bránke dominoval Vladimír Dzurila. V obrane bol lídrom Jan Suchý, ktorý sa ako prvý na svete hádzal do striel vlastným telom. Spravil takpovediac revolúciu v tomto športe.

V reprezentácii na ZOH 1968 boli ďalší špičkoví hokejisti: Oldřich Machač, Jozef Golonka, Petr Hejma, Jiří Holík, Václav Nedomanský alebo Josef Černý.

Legendárny obranca Jan Suchý získal s reprezentáciou celkovo sedem cenných kovov. Zomrel minulý utorok a jeho posledná rozlúčka prebehla len v rodinnom kruhu.

Pohreb bol bez účasti hokejových osobnosti, ktorí sa s kamarátom a vynikajúcim hokejistom chceli naposledy rozlúčiť. Takto si to želala jeho najbližšia rodina.

"Pán Suchý mal pohreb už vo štvrtok. Volalo mi toľko ľudí, že by sa do obradnej siene nezmestili. Zaujímali sa o dátum, ale my sme o ničom nevedeli. Pohreb prebehol len v rodinnom kruhu a my to rešpektujeme," povedal pre blesk.cz David Kozlík z hokejového klubu Havlíčkův Brod, kde Jan Suchý prvýkrát vykorčuľoval na ľad s hokejkou v ruke a tento šport si ho navždy získal.