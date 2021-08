Jágr vysúkal poklonu smerom k Chárovi: Bez Zdena by som mal v NHL 2 tisíc bodov!

Český hokejista a legenda Jaromír Jágr (49) vystrúhal poklonu smerom k slovenskému obrancovi Zdenovi Chárovi (44).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Pred pár dňami sa v Prahe konala šou pred živým publikom Noc s legendou. Športový novinár ČT Róbert Záruba vyspovedal legendárneho Jaromíra Jágra. Ten prerozprával svoj celý životný príbeh až dodnes.

Počas večera dostal hokejový Matuzalem niekoľko pekných video odkazov od bývalých spoluhráčov. Medzi nimi sa objavil aj Zdeno Chára. Ten je z otcovej strany Čech a tak ukázal svoju brilantnú Češtinu.

Spoločne hrávali chvíľu v Bostone Bruins.

„Keby sa Zdeno nenarodil, možno by som v NHL mal 2000 kanadských bodov. On sa na mňa vždy dokázal skvele pripraviť. Na ľade som nemal nič, čím by som ho prekvapil,“ povedal Jágr o slovenskom obrancovi Zdenovi Chárovi.