Miro Šatan po sladkom postupe na olympiádu: Stále patríme medzi svetovú špičku!

Slovenskí hokejoví reprezentanti si na ZOH 2022 v Pekingu zahrajú v C-skupine proti Švédsku, Fínsku a Lotyšsku.

V kádri trénera Craiga Ramsaya by mali byť aj hráči z NHL, to však podľa generálneho manažéra Miroslav Šatana ešte nie je úplne definitívne. Isté však je, Slováci po Lillehammeri (1994), Turíne (2006), Vancouveri (2010), Soči (2014) a Pjongčangu (2018) budú pod olympijskými kruhmi bojovať po šiesty raz.

Podľa Šatana to ukazuje, že slovenský hokej patrí stále medzi špičku. "Budeme na ZOH, hráči odolali tlaku a stresu, ktorý kvalifikácia priniesla. Nebolo to jednoduché hrať naplno v auguste. Malo to svoje úskalia, sme preto na hráčov hrdí," povedal Šatan.

Dramatický zápas s Bieloruskom (2:1), ktorý držal 7105 divákov v napätí až do konca, prežíval emotívne aj tréner Ramsay:

"Myslel som si, že po 50-tich rokoch v tomto biznise budem nad vecou, ale veľmi som to prežíval. Trochu som sa bál, aby sme nedopadli ako na MS 2019 v Košiciach, aby sme teda zvládli aj ten kľúčový zápas. Bolo to veľmi ťažké, ale zvládli sme to a ja som na hráčov veľmi pyšný."

Slováci boli s Bielorusmi lepší, no v druhej tretine ich súper v niekoľkých momentoch pritlačil. Šance však boli na oboch stranách. Bielorusi to potom skúšali aj tvrdosťou, niekedy až prílišnou.

"Očakával som ťažký zápas. Bielorusi hrali na hrane, ale čakal som, že to budú takto skúšať. Bol to taktický, aj tvrdý zápas. Som rád, že sme to ustáli," spokojne konštatoval Šatan.

Do Pekingu sa kvalifikovali okrem hráčov SR aj Dáni a Lotyši, ktorí uspeli vo svojich kvalifikačných skupinách. ZOH sa v čínskej metropole uskutočnia od 4. februára do 20. februára 2022, konečnú dvanástku účastníkov tvoria okrem troch úspešných kvalifikantov aj Kanada, USA, Rusko, Švédsko, Fínsko, Česko, Nemecko, Švajčiarsko a domáca Čína. Na hrách by mali štartovať aj hráči z NHL, definitíva však ešte nepadla.

"Dohoda medzi MOV, IIHF a NHL ešte nebola uzavretá, takže je to stále otvorené. Chceli by sme tam mať čo najlepšie mužstvo," povedal Šatan.

Na zimnej olympiáde by si mohli zahrať aj viacerí mladíci, ktorí sa ukázali v dobrom svetle už na májových MS v Rige. V kvalifikácii však Slovensko potiahli opory.

"Som rád, že nám rastú mladí hráči a verím, že takéto výkony budú predvádzať aj naďalej. Brankár Braňo Konrád podal kvalitné výkony, bol hráčom turnaja a rovnako aj Libor Hudáček," zhodnotil Šatan.

Generálny manažér reprezentácie vysvetlil, prečo Slováci neodohrali pred turnajom žiadny prípravný zápas.

"Príprava nebola ideálna, keďže sme sa stretli len na pár dní. Ale kluby mohli uvoľniť hráčov len na jeden týždeň. Je otázka, akí hráči by mohli prísť na prípravný zápas. Preto to pre nás nemalo význam."

Šatan tiež potvrdil, že kanadský kouč Ramsay zostane pri mužstve aj po ZOH: "Hľadať trénera v marci po ZOH by bola hlúposť, teraz automaticky zostane až do konca sezóny. Nemusíme hľadať trénera ani manažéra."

Pred ZOH ešte reprezentáciu čakajú prípravné turnaje. V tomto roku sa Slováci predstavia na Nemeckom i Švajčiarskom pohári.

"Na tieto turnaje pozveme hráčov, ktorí boli v širšej nominácii aj pre kvalifikáciu. Nepotrebujeme vidieť Cehlárika či Hrivíka. Ale uvidíme, akú budú mať hráči zo širšej nominácie sezónu," dodal Šatan.