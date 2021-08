Libor Hudáček po opojnom postupe na olympiádu: Bitky a agresivita? Hrali sme o všetko!

Slovenská hokejová reprezentácia postúpila na záverečný turnaj ZOH v Pekingu! V kľúčovom zápase zvíťazila nad Bieloruskom 2:1 a turnajom prešla bez prehry.

Slovenskí hokejisti v olympijskej kvalifikácii vyhrali v úvodnom zápase nad Rakúskom 2:1 a následne si poradili aj s Poľskom 5:1

Proti Bielorusom vstúpili do duelu výborne, keď skóre zápasu otvoril z presilovky Peter Cehlárik. Hokejisti Bielorusko na začiatku druhej tretiny vyrovnali zásluhou Yegora Sharangovicha. Zápas sa od začiatku niesol vo veľmi agresívnom spôsobe hry.

Slovenskí hokejisti si postup na ZOH v Pekingu 2022 nenechali utiecť a Libor Hudáček spečatil víťazstvo 2:1 nad Bieloruskom do prázdnej brány.

„Bolo to výborné. Vynikajúca atmosféra a užívame si to. Bielorusi museli ako aj my a som rád, že sme to zvládli. Hrali sme obetavo!

Nervozita a agresivita k tomu patrí. Hralo sa o miestenku na olympiáde. Podporovalo náš veľa fanúšikov a cítili sme tlak, ale postúpili sme. Sme dobrá partia a je to z roka na rok lepšie, povedal pre RTVS Libor Hudáček.