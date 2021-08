Tomáš Záborský sa upísal libereckým Tigrom: Chcem opäť bojovať o titul!

Nový klub, nová liga i nová výzva! Skúsený hokejový útočník Tomáš Záborský (33) opúšťa po siedmich rokoch Škandináviu a vo svojej kariére bude pokračovať v českom Liberci. Denníku Nový Čas prezradil, že hlavným dôvodom, prečo sa upísal „Bielym tigrom“, je šanca bojovať o majstrovský titul!

Naposledy hráč fínskeho tímu SaiPa strávil posledných sedem sezón v Škandinávii, šesť vo Fínsku a jednu vo Švédsku. Pôvodne plánoval zotrvať v krajine tisícich jazier, pretože mal na dosah stať sa najlepším cudzincom v histórii v počte strelených gólov, ktorý predstavuje 189 zásahov.

Chýba mu ich nasúkať už iba 20, keďže ich má na konte 170, ale v najbližších mesiacoch sa tak nestane. „Bolo v hre aj Fínsko, ale napokon som sa s jedným klubom nedohodol na podmienkach. Mal som viacero ponúk aj z iných európskych líg, ale v kariére budem pokračovať v Česku,“ povedal na úvod pre Nový Čas Tomáš Záborský, ktorý prezradil, ako sa prestup k „Bielym tigrom zrealizoval.

Zatiaľ bez rodiny

„Volal mi kouč Patrik Augusta, že by mali o moje služby záujem. Pýtal sa ma, či je vôbec reálne, aby som ich posilnil. Vypočul som si ich vízie a napokon sme sa dohodli aj na podmienkach. Liberec má tie najvyššie ambície, a to zavážilo najviac. Posledné sezóny som bol v klube, ktorý nehral o titul, takže chcem opäť bojovať o najvyššie méty. Je to výzva a už sa na nový klub i českú ligu teším. Pôsobí v nej množstvo skvelých hráčov, liga má vysokú úroveň,“ pokračoval Tomáš, ktorý sa už včera hlásil v novom klube. „Zatiaľ som prišiel bez manželky a syna, ale tí prídu za mnou o dva týždne, keď sa udomácnim,“ dodal na záver Záborský.