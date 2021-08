Súper Slovenska už zažil atmosféru ZOH: Rakúšania spomínajú na Bratislavu nie v dobrom

Rakúski hokejisti zažili olympijský turnaj v Soči 2014.

Brankár Bernhard Starkbaum, obranca Martin Schumnig a útočníci Thomas Raffl s Thomasom Hundertpfundom majú pred začiatkom olympijskej hokejovej kvalifikácie v Bratislave jedno spoločné znamenie.

Len títo štyria hráči zo súčasného tímu trénera Rogera Badera už ochutnali atmosféru zimných olympijských hier. Nechýbali v Soči 2014, kde si merali sily s Kanaďanmi (0:6), Fínmi (4:8) a dokonca zdolali Nórov (3:1).

A rovnako vedia, ako chutí víťazstvo na kvalifikačnom turnaji v Nemecku 2013, čím by chceli motivovať svojich spoluhráčov pred štvrtkovým úvodným duelom o Peking 2022 proti Slovákom (19.15 h).

"Je to fajn počuť to od tých, čo to už zažili. Predstaviť sa to veľmi nedá, chceme olympijské hry okúsiť na vlastnej koži. Treba pre to urobiť maximum a ja chcem chytať a nie sedieť na lavičke. Ak by som dostal viac príležitostí ako moji konkurenti, bola by to pridaná hodnota," uviedol rakúsky brankár David Kicker, cituje ho web laola1.at.

"O motivácii sa nemusíme baviť. Hrať na olympijských hrách musí byť zážitok a najväčšie lákadlo. Škoda, že máme pred sebou len tri zápasy. Môžeme hrať dobre, ale aj drobné zaváhanie môže súper potrestať," pokračoval 27-ročný brankár tímu Viedeň Capitals, kam prestúpil v lete z EHC Black Wings Linz.

Kickert si spomenul aj na svetový šampionát v roku 2019, na ktorom sa Rakúšania porúčali z elitnej divízie MS, a udialo sa to práve v Bratislave.

"Áno, posledné 'áčkové' majstrovstvá sveta sme odohrali v Bratislave. Bolo to vtedy pre nás veľmi bolestivé. Bolo by fajn, keby sme práve v Bratislave nechali zabudnúť na temné chvíľky nášho hokeja z nedávnej minulosti," dodal Kickert.

V rakúskej nominácii figuruje šesť hráčov z dvoch najvyšších hokejových súťaží vo Švajčiarsku. Nechýba ani 19-ročný útočník Marco Rossi, ktorého vlani draftoval tím NHL Minnesota Wild. Väčšinu kádra tvoria hráči z rakúskych tímov medzinárodnej Ice Hockey League, kde účinkuje aj slovenský zástupca Bratislava Capitals.