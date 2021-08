Do národného tímu sa po roku a pol vrátil útočník Libor Hudáček: Barly vymenil za korčule

Je späť! Vicemajster sveta z roku 2012 Libor Hudáček (30) nechýba v tíme Craiga Ramsayho na blížiacu sa olympijskú kvalifikáciu (26. - 29. augusta v Bratislave) o postup na zimné hry 2022 v Pekingu.

Na začiatku marca totiž utrpel nepríjemnú dvojnásobnú zlomeninu holennej kosti a tri mesiace chodil o barlách. V posledných týždňoch však už naplno korčuľuje a chce vybojovať s reprezentáciou miestenku na ZOH!

Hudáček pre operáciu ľavej nohy nestihol záver sezóny vo švajčiarskom mužstve HC Lausanne a vynechal aj svetový šampionát v Rige. „Žiaľ, šampionát určite vynechám. Budem rád, ak sa dám do leta dokopy a budem môcť absolvovať olympijskú kvalifikáciu,“ povedal ešte v marci pre Nový Čas skúsený útočník.

„Napokon sa to podarilo, ale bola to náročná cesta. Po operácii mi dali do nohy skrutky a nejakú tyč a tri mesiace som chodil o barlách. Kosť sa našťastie zrástla a už niekoľko týždňov korčuľujem,“ povedal Libor Hudáček po nedeľňajšom príchode na bratislavský zraz pre hockeyslovakia.sk.

„Bol som so šéfom zväzu Mirom Šatanom aj tak dohodnutý, že uvidíme, ako bude noha reagovať po takom dlhom výpadku na záťaž, a potom sa rozhodneme, či posilním tím. Je to v poriadku a som rád, že som opäť v reprezentácii, a urobím maximum, aby sme si vybojovali miestenku na olympiádu do Pekingu,“ pokračoval útočník ruského Nižnekamska, kam sa v lete vrátil po krátkej anabáze v Lausanne.

Hudáček veľmi dobre vie, že zápasy proti Rakúsku, Poľsku a Bielorusku budú náročné. „Postupuje iba jedno mužstvo a verím, že sa v nedeľu po poslednom súboji budeme radovať z miestenky práve my,“ dodal Libor, ktorý si slovenský dres oblečie po roku a pol.

Libor v drese Slovenska

Počet štartov: 101

Počet gólov: 22

Účasť na MS: 6

Top úspechy: striebro na MS 2012