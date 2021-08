Krejčí sa neplánuje vrátiť do Bostonu: Rodina vyhrala nad NHL

Hokejový útočník David Krejčí, ktorý sa v lete rozhodol opustil NHL a vrátil sa do extraligového Olomouca, neplánuje, že by sa v závere nadchádzajúcej sezóny presunul späť do Bostonu.

Tridsaťpäťročný víťaz Stanleyho pohára z roku 2011 v drese Bruins podpísal s Olomoucom ročnú zmluvu a momentálne sa sústredí na premiérové ​​štarty v klube, v ktorom začal kariéru. Prvýkrát si chce obliecť dres Olomouca pri prvom extraligovom kole v piatok 10. septembra.

"Mám zmluvu na sezónu, ktorú chcem splniť. Že by som sa vrátil (do NHL) v priebehu sezóny, neplánujem," povedal Krejčí na dnešnej tlačovej konferencii v Olomouci, kde ho klub oficiálne predstavil. "Som rád, že som tu a veľmi sa teším, čo sezóna prinesie," povedal rodák zo Šternberku.

Ramsay sa nechce pozerať na silu súperov: TOTO mu robí najväčšie starosti!

Krejčí oznámil svoj nečakaný návrat z NHL domov na začiatku augusta a ako hlavný dôvod označil rodinu. Dnes to potvrdil. "Už dlhšiu dobu som myslel na to, čo bude ďalej. V minulej sezóne mi končila zmluva, a hoci som sa sústredil na Boston, ťahalo ma to domov. Dlho sme to riešili s agentmi a potom, čo sme to rozsekli, bolo to rýchle, "uviedol elitný center, ktorý nepočíta s tým, že by za Olomouc nastúpil v prípravných zápasoch.

Nový dres plánuje obliecť premiérovo na úvod extraligy. "Prípravné zápasy nie sú veľmi dôležité. Dnes som bol prvýkrát v kabíne pozdraviť chlapcov. Robíme všetko pre to, aby som bol na sto percent pripravený do prvého zápasu 10. septembra," uviedol Krejčí, ktorý sa do Česka natrvalo vracia po 17 rokoch v zámorí . Len v roku 2012 pri výluke NHL obliekal dres Pardubíc.